Zonguldak'ta bıçaklı kavga:2 yaralı

Olay Orhanlar Mahallesi Orhangazi Camisi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre Hakan K. (35) ile Serkan G. (37) bilinmeyen bir nedenle B.Y. ve K.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Hakan K. İle Serkan G. Aldıkları bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde yere yığıldı. 2 kişiyi bıçaklayan şüpheliler olay yerinden kaçarken vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polisin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra iki ayrı ambulansla Hakan K.’yı özel hastaneye, Serkan G.’yi ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılarının durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.







