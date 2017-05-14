Zonguldak'ta bir garip evlilik teklifi

Özel hastanede görev yapan 41 yaşındaki Dr. Uğur Kurt, 5 yıldır birlikte olduğu 24 yaşındaki hemşire Ayşenur Arslan'ın, düğün ve nikah tarihlerini almalarına rağmen sürpriz evlenme teklifi beklediğini öğrendi.

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Bunun üzerine plan yapan Dr. Kurt, senaryo gereği Arslan ile birlikte restoranda yemek yedikleri sırada kendilerini sivil polis olarak tanıtan arkadaşları geldi ve onu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alacaklarını söyledi. Şoke olan Ayşenur Arslan, sevgilisinin elinden tutarak gözaltına alınmasına engel olmaya çalıştı.

"YA NEDEN KELEPÇE TAKIYORSUNUZ" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Polis olduklarını söyleyen arkadaşlarının koluna girerek restorandan çıkardığı Dr. Uğur Kurt'a ekip otosuna bindirilmek istendiği sırada kelepçe takılacağını gören Ayşenur Arslan, "Ya neden kelepçe takıyorsunuz. Aşkım sen neden böyle duruyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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ELİNİ SAKLADIĞI YÜZÜKLE EVLENME TEKLİF ETTİ

Dr. Uğur Kurt ise oyunu daha fazla uzatmayarak elinde sakladığı nişan yüzüğü ile Ayşenur Arslan' a evlenme teklifinde bulundu.

BU KEZ DE SEVİNÇTEN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Teklifin hemen ardından patlayan konfeti ile evlilik teklifi olduğunu anlayan Ayşegül Arslan, sevgilisine sarılarak sevinç gözyaşları döktü. Hemşire Ayşenur Kurt, sevgilisinin sürpriz bir evlenme teklifi istediğini arkadaşlarından duyunca böyle bir evlenme teklifi hazırladığını şöyle anlattı:

"Biz aslında düğünü falan planlamıştık ama, düğünü planlamamıza rağmen böyle bir şey isteyince ben önce saçma olduğunu düşündüm. İlle de böyle sürpriz bir şey istediğini duydum. Sen misin bunu isteyen dedim. Böyle bir intikam oldu. Arkadaşlarla güzel bir plan yaptık."