taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

Zonguldak'ta bir garip evlilik teklifi

Ereğli'de özel bir hastanede çalışan doktor, hemşire sevgilisine yaptığı ilginç evlenme teklifi, genç kadını gözyaşlarına boğdu.

14.05.2017 - 13:41
  1. Haberler
  2. İç Haber

Özel hastanede görev yapan 41 yaşındaki Dr. Uğur Kurt, 5 yıldır birlikte olduğu 24 yaşındaki hemşire Ayşenur Arslan'ın, düğün ve nikah tarihlerini almalarına rağmen sürpriz evlenme teklifi beklediğini öğrendi.

Zonguldak'ta bir garip evlilik teklifi

GENÇ KADIN GERÇEK ZANNETTİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bunun üzerine plan yapan Dr. Kurt, senaryo gereği Arslan ile birlikte restoranda yemek yedikleri sırada kendilerini sivil polis olarak tanıtan arkadaşları geldi ve onu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alacaklarını söyledi. Şoke olan Ayşenur Arslan, sevgilisinin elinden tutarak gözaltına alınmasına engel olmaya çalıştı.

Zonguldak'ta bir garip evlilik teklifi

"YA NEDEN KELEPÇE TAKIYORSUNUZ" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Polis olduklarını söyleyen arkadaşlarının koluna girerek restorandan çıkardığı Dr. Uğur Kurt'a ekip otosuna bindirilmek istendiği sırada kelepçe takılacağını gören Ayşenur Arslan, "Ya neden kelepçe takıyorsunuz. Aşkım sen neden böyle duruyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Zonguldak'ta bir garip evlilik teklifi VİDEO

Zonguldak'ta bir garip evlilik teklifi

ELİNİ SAKLADIĞI YÜZÜKLE EVLENME TEKLİF ETTİ

Dr. Uğur Kurt ise oyunu daha fazla uzatmayarak elinde sakladığı nişan yüzüğü ile Ayşenur Arslan' a evlenme teklifinde bulundu.

Zonguldak'ta bir garip evlilik teklifi

BU KEZ DE SEVİNÇTEN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Teklifin hemen ardından patlayan konfeti ile evlilik teklifi olduğunu anlayan Ayşegül Arslan, sevgilisine sarılarak sevinç gözyaşları döktü. Hemşire Ayşenur Kurt, sevgilisinin sürpriz bir evlenme teklifi istediğini arkadaşlarından duyunca böyle bir evlenme teklifi hazırladığını şöyle anlattı:

Zonguldak'ta bir garip evlilik teklifi

"Biz aslında düğünü falan planlamıştık ama, düğünü planlamamıza rağmen böyle bir şey isteyince ben önce saçma olduğunu düşündüm. İlle de böyle sürpriz bir şey istediğini duydum. Sen misin bunu isteyen dedim. Böyle bir intikam oldu. Arkadaşlarla güzel bir plan yaptık."

Zonguldak'ta bir garip evlilik teklifi

Zonguldak'ta bir garip evlilik teklifi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Çin'de liderlerle aile fotoğrafı

Erdoğan'dan Çin'de liderlerle aile fotoğrafı

95
Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

78
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de açıklamalar

55
Kızını FETÖ kataloğuna sokup generalin oğluyla evlendirdi

Kızını FETÖ kataloğuna sokup generalin oğluyla evlendirdi

82
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka Barajı için anlaştı

ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka Barajı için anlaştı

149
Kim Milyoner Olmak İster'de yaşlı teyzeden rekor kazanç

Kim Milyoner Olmak İster'de yaşlı teyzeden rekor kazanç

34
Türkiye İran sınırına da duvar örecek

Türkiye İran sınırına da duvar örecek

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM