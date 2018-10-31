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Zonguldak'ta kangal köpeği kuzulara da annelik yapıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 3 yaşındaki dişi kangal köpeği 'Kezban', annelerinin kabul etmediği kuzu yavrularını kendi yavrularıyla birlikte emziriyor.

DHA | 31.10.2018 - 15:51..
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afaf

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 3 yaşındaki dişi kangal köpeği 'Kezban', annelerinin kabul etmediği kuzu yavrularını kendi yavrularıyla birlikte emzirmeye başladı.

KUZULARI EMZİRDİ

Çaycuma Yukarı İhsaniye köyünde Suat Karakaş'a ait çiftlikte koyunlara bekçilik yapan dişi kangal köpeği 'Kezban' ın geçen ay 5 yavrusu dünyaya geldi. Aynı zamanda dünyaya gelen iki kuzuyu anneleri emzirmedi. Kezban, kuzuları da sahiplenerek kendisini emmesine izin verdi.

Kuzular, diğer yavru köpeklerle birlikte bütün günlerini 'Kezban'ın peşinde geçiriyor. Sık sık 'Kezban'ı emerek besleniyor. Çiftlikte çobanlık yapan Şaban Erol (46), Kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte kuzuları da emzirdiğini görünce çok şaşırdığını söyledi.

Kangal köpeği, kuzulara da annelik yapıyor İZLE

"KUZULARIN KÖPEĞİN PEŞİNDEN AYRILMIYOR"

Kangal köpeklerinin iç güdüsel olarak diğer köpeklerden farklı olduğunu söyleyen Şaban Erol, "Kuzular köpeğin peşinden ayrılmıyor. Kendi yavrularından çok kuzularla ilgilendiği oluyor. Kangallar çok vefalı hayvanlar. Sürekli koyunların ve kuzuların yanında olduğu için bu davranışı sergilemiş olabilir. Kuzulara takviye olarak mama da veriyoruz. Bu şekilde büyüyecekler. Biz ayırsak onlar ayrılmıyorlar." dedi.

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