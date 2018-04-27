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Zonguldak'ta kaza yapan sürücü kamyonu bırakıp kaçtı

Su kapağı yüklü kamyon Zonguldak'ta sürücünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Sürücü kaza yaptığı kamyonu olay yerinde bırakarak kaçtı.

İHA | 27.04.2018 - 05:40..
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen kamyon yan yattı. Kamyon şoförü Çetin Ü., kaza yaptığı aracı bırakıp kayıplara karıştı.

Zonguldak'ta kaza yapan sürücü kamyonu bırakıp kaçtı

POLİSLER SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak - Bartın karayolu üzerinde meydana geldi. 55 yaşındaki Çetin Ü. idaresindeki 34 GR 9965 plakalı kamyonet sanayi sitesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Kamyonet sürücüsü Çetin Ü. kazanın ardından olay yerinde kaçtığı öğrenildi. Çetin Ü.'nün alkollü olduğu ve bu yüzden kaçtığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çekici yardımı ile yan yatan kamyonu olay yerinden kaldırdı.

Polis ekipleri kamyonunu olay yerinde bırakarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

Zonguldak'ta kaza yapan sürücü kamyonu bırakıp kaçtı

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