Sosyal medya fenomeni olan ve Dj’lik yapan Kerimcan Durmaz, Zonguldak’ta “Yılın en iyi partisi” sloganıyla konser verdi. Akşam saatlerinde başlayan konser gece yarısına kadar devam etti. Ünlü Dj, otelde yeni yılı erken kutladı.

KONSER SONRASI KAVGA ÇIKTI

Çaldığı müziklerle geceye damga vuran Kerimcan Durmaz, geceye katılanları adeta coştu. Büyük bir çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu konser olaylı bitti. Konserin sona ermesine yakın salonda bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar arasında başlayan hakaretler ve fiziki saldırılar salon dışına taştı.

Zonguldak'ta Kerimcan Durmaz konserinde kavga VİDEO

KERİMCAN POLİS KORUMASINDA AYRILDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ünlü Dj ise konserin ardından aracına binebilmek için bir süre otelde bekletildi. Polis ekipleri alkolün de etkisiyle devam eden tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Kerimcan Durmaz ise otel çevresindeki kavganın sona ermesiyle polis ekipleri eşliğinde aracına binerek kentten ayrıldı.



