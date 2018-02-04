Zonguldak’ta otobüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

67 AS 262 plakalı otobüs, Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 16. kilometresinde devrildi.

Haber verilmesi üzerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden kişinin cesedi de, AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da olay yerine gelerek bilgi aldı, ekiplere yardım etti.