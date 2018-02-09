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Zonguldak'ta otomobil uçurumdan düştü

Kilimli ilçesinde bariyerleri aşarak denize düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışması başlatıldı.

AA | 09.02.2018 - 18:19..
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İlçeye bağlı Türkali köyü yakınlarında bariyerlerin parçalanmış ve denizde de bir araç olduğunu gören Turan Gencer, durumu köy muhtarına bildirdi.

ŞOFÖR ARANIYOR

Muhtar Ahmet Terlemiş'in jandarmaya haber vermesi üzerine yapılan incelemede denizdeki 67 AT 592 plakalı otomobilin Y.B'ye (33) ait olduğu belirlendi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerleri aşarak yaklaşık 80 metrelik uçurumdan denize düşen otomobilin içinde bulunduğu öne sürülen Y.B'yi bulmak için olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.

Zonguldak'ta otomobil uçurumdan düştü

"ÇOK KUVVETLİ BARİYERLERE VURMUŞ"

Y. B'nin araç içinde ve çevrede bulunamaması üzerine dalgıçlar da denizde arama çalışması yaptı.

Türkali köyü muhtarı Terlemiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan önce sürücünün bir tamirhanenin önünde araç içerisinde görüldüğünü söyleyerek, "Daha sonra bana sürücüyü gören arkadaşlar olayı haber verdi. Bu arkadaşlar arabanın uçmuş olduğunu söylediler. Ben de jandarmaya haber verdim. Bizim de bildiklerimiz bu kadar. Bariyerler çok sağlam ama adam çok kuvvetli vurmuş. Bariyerlerin yıkılmaması lazım." dedi.

Zonguldak'ta otomobil uçurumdan düştü VİDEO

Zonguldak'ta otomobil uçurumdan düştü

Zonguldak'ta otomobil uçurumdan düştü

Zonguldak'ta otomobil uçurumdan düştü

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