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Zonguldak'ta yol kapatma eylemi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir grup vatandaş, sokaklarına giden yolun bozuk olduğunu öne sürerek 1,5 saat süren eylem yaptı.

24.07.2017 - 11:51
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Ereğli Organize Sanayi Bölgesi girişinde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, uzun zamandır yol sorunu yaşadıklarını gerekçe göstererek, Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak başlangıcına araçlarını park ederek yolu trafiğe kapattı.

Mahalle sakinlerinden Bayram Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandır yol sorunu yaşadıklarını, yetkililere konuyu iletmelerine rağmen herhangi bir çözüm bulamadıklarını söyledi.

"BURASI SANKİ BATAKHANE YERİ"

Yazın toz, kışın çamurla mücadele ettiklerini anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"Yolu kesmemizin sebebi, eski ve yeni muhtarlarımız bizimle ilgilenmiyorlar. Seçim zamanı gelip, 'Yolları yapacağız.' diyorlar ama yapmıyorlar. Çevremizdeki her yer asfalt, bir tek bizim yolumuz asfalt değil. Burası belediyeye ait, sanki batakhane yeri. Asfalt yapılmasını istiyoruz."

Bir süre sonra olay yerine gelen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yaşanan mağduriyeti çözüme kavuşturacaklarını belirterek, vatandaşlardan eylemi sonlandırmalarını istedi.

"BANA GÜVENİN"

Uysal, "Biliyorsunuz bu bölgede alt ve üst yapıda önemli çalışmalar yapıyoruz. Sizden rica ediyorum. Bana güvenin, asfalt sezonu bitmeden dediğiniz noktalarda gerekli asfaltlama işlemlerini yapacağız. Yolu trafiğe açın." dedi.

Bölge sakinleri, Uysal'ın çağrısı üzerine yaklaşık 1,5 saat süren eylemlerini sona erdirdi.

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