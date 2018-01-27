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Zorlu hava şartları Mehmetçik'e engel olamadı

Afrin'i terör örgütü YPG'ye dar eden Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen terörle mücadeleye ara vermiyor.

Haber Merkezi | 27.01.2018 - 08:52..
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Zorlu hava şartları Mehmetçik'e engel olamadı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin devlet kurma hayali, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne takıldı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla 300'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

BÖLGE TERÖRDEN TEMİZLENECEK

Amerika'dan alınan silah ve mühimmatlarla Mehmetçik'e direnmeye çalışan teröristler, çareyi kaçmakta bulunuyor.

Türkiye sınırını teröristlerden temizleyerek, bölgede barış ve güvenliği sağlamayı amaçlayan Türk askeri, bir yandan da zorlu hava şartlarıyla mücadele ediyor.

MEHMETÇİK TERÖRİSTLERİN PEŞİNDE

Yağmur ve yoğun sise rağmen teröristlerin peşinden ayrılmayan Mehmetçik'in zorlu görevi, objektiflere böyle yansıdı.

Zorlu hava şartları Mehmetçik'e engel olamadı

Zorlu hava şartları Mehmetçik'e engel olamadı

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