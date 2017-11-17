Zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısı arttı

Türkiye, bulunduğu coğrafya itibarıyla aktif fay hatları üzerinde bulunuyor ve bu nedenle yapılaşmada depreme dayanıklılık ve deprem sigortası büyük önem taşıyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre, 2017’nin ilk on ayında Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 6 milyon 788 bin 694 oldu.

Ülkemizde zorunlu deprem sigortası kapsamına giren yaklaşık 17,6 milyon konut bulunurken, bu yıl ilk defa sigortalanan 557 bin 39 yeni konutla birlikte sigortalı konut oranı yüzde 46,5’e yükseldi. Toplam sigortalı konut sayısı 8 milyon 211 bin 88’e ulaşırken, 9 milyon 450 bin 602 konut hâlâ sigortasız.

SİGORTALILIK ORANINDA MARMARA BÖLGESİ BİRİNCİ

Marmara Bölgesi yüzde 56,6’lık sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 45’le İç Anadolu, yüzde 44,6’yla Ege, yüzde 39,4’le Akdeniz, yüzde 37,9’la Karadeniz, yüzde 37,2’yle Doğu Anadolu ve yüzde 33,2’yle Güney Doğu Anadolu bölgeleri takip ediyor. En yüksek sigortalılık oranına sahip şehir yüzde 87,10 ile Düzce olurken, en düşük sigortalılık oranına sahip şehir ise yüzde 7,3 ile Şırnak oldu.

BİNANIN YAŞI VE KAT SAYISI ARTTIKÇA SİGORTA ORANI DÜŞÜYOR

Türkiye genelinde yer alan 8,2 milyon sigortalı konutun yüzde 83,6’sını bir-yedi katlı binalar oluştururken, yüzde 15,2’sini 8 ila 19 katlı ve yüzde 1,2’sini ise yirmi ve üzeri katlı binalar oluşturuyor.

RİSKİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELER ÖNDE

Deprem risk bölgelerine göre konutların sigortalılık oranları incelendiğinde, zorunlu deprem sigortasına sahip konutların yüzde 71,7’si I. ve II. deprem bölgesinde, yüzde 11,7’si III. bölge, yüzde 15,52’si IV. bölge ve yalnızca yüzde 1,07’si V. deprem bölgesinde yer alıyor.