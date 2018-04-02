Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

1 Alara Karademir'in cenazesi kadınların omuzlarında taşındı Ankara'da gezi sırasında hocasının odasında intihar ettiği iddia edilen Başak Alara Karademir'in cenazesine, anne ve babasını öldürüp cezaevine giren anneannesi de geldi.

2 Netanyahu küstahlığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pişlikliği devam ediyor. Daha önce Haaretz gazetesine açıklama yapan Netanyahu, bugün de ahlaksız ifadelerine devam etti.

3 5 günde diz ve eklem ağrılarını gideren içecek Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu içecekle 5 gün içerisinde ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

4 Kira gelir vergisi beyannamesi ve ilk taksitte son gün Gayrimenkul sahiplerinin kira gelir vergisi beyannamesi ve ilk taksit ödemesinin bugün yapılması gerekiyor. Beyannamesini yapmayan veya eksik yapanlar istisnadan yaralanamayacak.

5 Kıbrıs'ta 110 bin Türk Rum vatandaşı oldu KKTC'de 110 bin 734 Kıbrıslı Türk, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kaynaklanan hakları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı aldı.

6 Beyni sağlıklı ve genç tutabilmenin 7 yolu Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nihal Işık, herkesin kolaylıkla uygulayabileceği ve sağlıklı bir gelecek için önemli bilgiler verdi.