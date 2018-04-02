taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.116
USD
3,9599
EURO
4,8803
ALTIN
169,45
PETR
69,6100

Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların 1 Aralık 2017'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu sona erdi.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 10:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan  yönetmeliğe göre, 1 Aralık-1 Nisan döneminde kış lastiği olmayan ticari araçların  yola devam etmelerine izin verilmiyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

PARA CEZASI KESİLİYORDU

Yönetmelik kapsamında söz konusu dönemde kış lastiği takmayan ticari  araçlara Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince para cezası kesildi.

715 LİRA CEZA

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan ticari araçlara kış lastiği  takmayan işletmecilere uygulanan para cezası 1 Ocak itibarıyla 715 lira olarak belirlenmişti.

Kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibarıyla sona erdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

54
Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

117
Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

156
CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

24
FETÖ yargılamaları devam ediyor

FETÖ yargılamaları devam ediyor

31
CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

110
Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM