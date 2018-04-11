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Zuckerberg ifade verdi davaya Rusya da karıştı

Mark Zuckerberg, Facebook'ta yaşanan veri sızıntısının ardından 87 milyon kullanıcının bilgilerinin paylaşılması konusunda ABD Seantosu'na bağlı Adalet Komitesi önünde ifade verdi

AA | 11.04.2018 - 05:43..
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Zuckerberg ifade verdi davaya Rusya da karıştı

Facebook, Sosyal Medya Gizliliği ve Veri Kullanımı ve Suistimali oturumunda ifade veren Mark Zuckerberg, ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddiaları 44 ABD Senatörü önünde değerlendirdi ve Senatörlerin sorularını yanıtladı.

ZUCKERBERG HATASINDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEDİ

Zuckerberg, konuşmasında, Facebook'un veri sızıntısını önlemek için yeteri kadar çaba sarf etmediğini kaydederek şirketin yarattığı araçların zarar için kullanıldığına, bu zararların arasında da sahte haberler, seçimlere yabancı müdahale ve nefret konuşmalarının yer aldığı bilgisini paylaştı.

Şirketin kullanıcılara karşı sorumluluğu için geniş bir bakış açısı almadığını ifade eden Zuckerberg, "Bu büyük bir hataydı. Benim hatamdı ve özür dilerim." dedi.

Zuckerberg ifade verdi davaya Rusya da karıştı

RUSYA'NIN OLASI GİRİŞİMLERİ ÜZERİNE YORUM YAPTI

Zuckerberg, insanlara Facebook'ta paylaştıkları bilgilerin tam olarak nasıl kullanıldığını açıklamanın önemli olduğunu düşündüğüne dikkat çekerek "Cambridge Analytica 2015'te verileri sildiğini söylediğinde, bu durumu kapanmış sandık. Ama onların sözüne güvenmemeliydik. Bu yüzden Federal Ticaret Komisyonuna bu konuda haber vermedik." şeklinde konuştu.

Bu yıl Facebook'ta 20 bin çalışanın güvenlik ve içerik görünümü için Facebook'ta görev alacağı bilgisini paylaşan Zuckerberg, "2016'da Rusların bilgi operasyonlarını tanımlamakta yavaştık. Seçimlere müdahale etmeye çalışacak ve yanlış bilgi yaymaya çalışacak sahte hesapları daha iyi tespit edecek yapay zeka aletleri oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Zuckerberg ifade verdi davaya Rusya da karıştı

"ÇALIŞANLAR 2016'DAKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİ ARAŞTIRAN SAVCI İLE GÖRÜŞTÜ"

Zuckerberg, verilerle ilgili Facebook'un neler yaptığını kullanıcılarına daha basit şekilde anlatması gerektiğinin altını çizerek kullanıcılara Facebook'ta tam kontrol verilmesi gerektiğini ve ABD'li şirketlerin inovasyona devam etmesini sağlayarak Çinli rakiplerin gerisinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bazı Facebook çalışanlarının ABD'nin 2016 başkanlık seçimlerine olası Rus müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcısı Robert Mueller'den mahkeme celbi aldığını doğrulayan Zuckerberg, bazı Facebook çalışanlarının da bu konuda Mueller'in ofisi ile görüştüğünü ifade etti.

Zuckerberg ifade verdi davaya Rusya da karıştı

"RUSYA'NIN MÜDAHALELERİNİ ENGELLEYECEĞİZ"

Zuckerberg, Facebook'ta siyasi reklam veren bütün reklamcıların kimliğini onaylayacaklarını belirterek "Böylece Rusya'nın olası müdahalelerini ve yanlış bilgi yaymaya çalışan diğer çabaları engelleyeceğiz." dedi.

Facebook'un bir tekel olduğunu düşünmediğini kaydeden Zuckerberg, Facebook'un farklı teknoloji alanlarında rakipleri arasında Google, Twitter, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin olduğuna işaret etti.

Zuckerberg, yarın ise ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde ifade verecek.

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