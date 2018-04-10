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Zuckerberg ilk kez özür diledi

Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, ABD Kongresi'nde ifade vereceği oturumlar öncesinde Pazartesi günü Amerikalı milletvekilleriyle görüştü ve ilk kez açıkça özür diledi.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 10:06..
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Kişisel veri skandalı patlak veren Facebook'ta yönetici ve kurucu olan Zuckerberg, zor günler geçiriyor. Mark Zuckerberg, ABD Kongresi'nde ifade vereceği oturumlar öncesinde Amerikalı milletvekilleriyle görüştü, kullanıcılarının verilerinin kötüye kullanılması nedeniyle özür diledi.

Zuckerberg ilk kez özür diledi

"HATAYDI"

Mark Zuckerberg görüşmelerin gerçekleştiği ABD kongre binasında kendisiyle özdeşleşen siyah tişörtü ve kot pantolonu yerine koyu renkli bir takım elbiseyle görüntülendi. Zuckerberg'in özrünü içeren açıklama, 87 milyon kullanıcının bilgilerinin siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica ile izinsiz nasıl paylaşıldığına ilişkin bu hafta Kongre'deki ifadesinden önce geldi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin ticaretten sorumlu komisyonu tarafından paylaşılan metinde Zuckerberg, "Sorumluluklarımıza yeterince geniş bir açıdan bakmadık ve bu bir hataydı. Bu benim hatamdı ve özür dilerim" dedi.

Zuckerberg ilk kez özür diledi

İFADE VERECEK

Salı günü başlayacak ve bir dizi oturuma katılacak olan Zuckerberg, yetkililer karşısında ifade verecek. İfadesinde Rusya'nın seçimlere müdahil olup olmadığı konusuyla birlikte, Rus operatörlerin 2016 ABD Başkanlık seçimleri sırasında sosyal platform üzerinden verdiği reklamlar da sorulacak.

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