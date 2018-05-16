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Zuckerberg İngiltere tarafından suçlu ilan edildi

Cambridge Analytica skandalıyla Facebook'ta milyonlarca insana ait verilerin çalınmasının ardından İngiltere'ye davet edilen Zuckerberg çağrılara olumlu yanıt vermiyor.

AA | 16.05.2018 - 15:00..
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Cambridge Analytica skandalının ardından İngiltere, Mark Zuckerberg’ün kullanıcı verileri gizliliği hakkındaki soruları yanıtlaması için İngiltere’de meclis komitesi karşısına çıkmasını istemişti.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ YENİ BİR ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Ancak Zuckerberg bu teklifi reddederek yerine vekili olarak CTO Mike Schroepfer’ı göndermişti. Bu durum karşısında İngiliz hükümeti yeni bir çağrıda bulunmuş ve eğer olumlu yanıt vermezse Zuckerberg’in İngiltere’ye adım attığı an suçlu muamelesi göreceğini söylemişti.

"KENDİSİNİ SUÇLU GİBİ KARŞILAYACAĞIZ"

"Gerçekleşen skandala karşılık aldığımız cevaplar son derece yetersizdi, Mark Zuckerberg’e olan davetimizi tekrar dile getiriyoruz. Kendisinin talebimize olumlu cevap vermesini umuyoruz, aksi takdirde İngiltereye adım attığı an kendisini bir suçlu gibi karşılayacağımıza dair şüphe yok." sözleri ile yeniden çağrılan Zuckerberg, tüm bu tehditvari dile ve ısrarlara rağmen ikinci çağrıyı da reddetti.

Zuckerberg’ün önümüzdeki günlerde İngiltere’yi ziyaret planı olmadığını, ancak durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ve İngiltere hükümeti ile çalışarak sorunu çözmek için elinden geleni yapacağı yönünde bir açıklama yapıldı ve teklif ‘nazikçe’ reddedildi.

Ancak Medya Komitesi Başkanı Collins bu cevap ile ilgili, "Zuckerberg söyledikleri gibi konunun ciddiyetinin farkındaysa, palamento karşısına çıkarak soruları cevaplaması gerekir. Bu sorun sadece hükümet ile ilgili değil, Facebook kullanan 10 milyondan fazla vatandaşımızla da ilgili" diyerek Zuckerberg’ün cevabına sert bir şekilde karşılık verdi.

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