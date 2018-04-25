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Zurnalı trafik canavarı kamerada

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, bir sürücü direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başlayınca diğer sürücüler şoke oldu.

İHA | 25.04.2018 - 09:15..
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ilerleyen bir sürücü “bu kadarında pes artık” dedirtti. Akan trafiğe aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı.

SÜRÜCÜ ZURNA ÇALDI, YOLCU TELEFONUYLA OYNADI

Köprüde seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakıp zurna çaldığını fark eden diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü. Trafik canavarının yan tarafında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi cep telefonuyla oynaması dikkat çekti.

Kuralları hiçe sayarak hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü olası bir kazaya da davetiye çıkardı. Trafik magandasının tehlike saçan yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Zurnalı trafik canavarı kamerada ViDEO

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