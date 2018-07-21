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1. kattan düşen doğalgaz ustası hayatını kaybetti

Adana'da doğalgaz hattı döşeyen 40 yaşındaki Abdullah Altuntoprak 1. kattan düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşları ise "1. kattan düşen adam ölür mü?" diyerek göz yaşı döktü.

DHA | 21.07.2018 - 15:48..
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Çukurova ilçesi Yurt mahallesi'nde 8 katlı binanın 1'inci katına doğalgaz hattı çeken Abdullah Altuntoprak, balkonda çalıştığı sırada dengesini kaybederek 4 metre yüksekten apartman bahçesindeki çalının üzerine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Abdullah Altuntoprak'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

1. kattan düşen doğalgaz ustası hayatını kaybetti

"1. KATTAN DÜŞEN ADAM ÖLÜR MÜ"

Acı haberi alan Altuntopak'ın arkadaşları ise, "Allahım 1'inci kattan düşen adam ölür mü ? Abdullah sana kaç kere dikkatli ol dedik" diyerek gözyaşı döktü. Altuntoprak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

1. kattan düşen doğalgaz ustası hayatını kaybetti



1. kattan düşen doğalgaz ustası hayatını kaybetti



1. kattan düşen doğalgaz ustası hayatını kaybetti

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