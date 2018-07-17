13 ilde 34 asker FETÖ'den gözaltına alındı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, askeri mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağlandığı belirlenen şüphelilere yönelik Malatya merkezli, Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya ve Elazığ'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

42'SİNDEN 34'Ü GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 42 askeri personelden 34'ü gözaltına alındı.

Astsubay rütbesindeki şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 1 yüzbaşı ile 7 astsubayın yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.