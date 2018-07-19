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15 günlük evli kadın polis başından vuruldu

Adana'da yaşayan 29 yaşındaki polis memuru Ayşe A., evinde başından vurulmuş halde bulundu.

İHA | 19.07.2018 - 03:59..
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Evinde başından vurulmuş halde bulunan polis memuru götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 günlük evli kadın polis başından vuruldu


15 GÜNLÜK EVLİYDİ

29 yaşındaki polis memuru Ayşe A., özel harekat polisi olan A.A. tarafından evde başından vurulmuş halde bulundu. Eşi A.A. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe A.’yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Ayşe A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe A.’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın intihar veya cinayet olup olmadığı polis ekiplerince araştırılırken çiftin 15 günlük evli olduğu öğrenildi.

15 günlük evli kadın polis başından vuruldu


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