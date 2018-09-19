1 10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu Kayseri'de bir çoban tarafından milattan 9-10 milyon yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu.

2 Bitlis'te bir İranlının midesinden uyuşturucu çıktı Bitlis'te, İran uyruklu 3 şüpheliden 1'inin midesinde yaklaşık 438 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

3 Kemal Kılıçdaroğlu, gazileri kabul etti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazilerin vatan için kan dökmüş, bedel ödemiş olduklarını belirterek "Onlar bizim baş tacımızdır." dedi.

4 Sis Dağı Yaylası'nda kaçak yapılar yıkılıyor Trabzon'da izinsiz yapılaşmanın en fazla olduğu Sis Dağı Yaylası’nda kaçak yapılar tek tek yıkılıyor.

5 Gebze için Şimdi Kazanç Vakti! Yaşama ve konfora dair her şey şimdi çok yakınınızda..

6 1,5 saatte hazırlanan 19 metrelik kebap 15 dakikada bitti Çorum'da bir restoranın açılışında yapılan 19 metre uzunluğunda Adana kebabı ilgi gördü. Kebap, yaklaşık 15 dakika içerisinde tüketildi.