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1,5 saatte hazırlanan 19 metrelik kebap 15 dakikada bitti

Çorum'da bir restoranın açılışında yapılan 19 metre uzunluğunda Adana kebabı ilgi gördü. Kebap, yaklaşık 15 dakika içerisinde tüketildi.

AA | 19.09.2018 - 17:48..
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Çorum'da bir restoranın açılışında yapılan 19 metre uzunluğunda Adana kebabı ilgi gördü.

Buharaevler Mahallesi'nde 5 genç işletmeci tarafından hizmete sunulan restoranın açılışı dolayısıyla, Çorum'un plaka koduna ithafen 19 metre uzunluğunda Adana kebabı hazırlandı.

1,5 SAATTE HAZIRLANDI

Kebap ustası Salih Oral tarafından 10 kişilik ekiple 25 kilogram malzeme kullanılarak yaklaşık 1,5 saatte hazırlanan kebap, caddeye kurulan mangalda pişirildi.

Yaklaşık 15 dakikada pişirilen kebap, daha sonra açılışa katılan davetliler ile vatandaşlara ikram edildi.

1,5 saatte hazırlanan 19 metrelik kebap 15 dakikada bitti

300 KİŞİLİK MALZEME

Kebap, yaklaşık 15 dakika içerisinde tüketildi.

Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 yıldır kebap ustası olduğunu belirterek, "Bugün açılış için 19 metre uzunluğunda kebap yapalım istedik. Etlerimizin tamamını Adana'dan getirdik. 300 kişilik malzeme kullandık. Gerçek Adana lezzetini Çorum'a getirdik." dedi.

1,5 saatte hazırlanan 19 metrelik kebap 15 dakikada bitti

1,5 saatte hazırlanan 19 metrelik kebap 15 dakikada bitti

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