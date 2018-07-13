15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında beraat eden isimler

etulahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin açılan davada karar açıklandı.

KÖPRÜDE OLUP BERAAT EDENLER

Mahkeme heyeti, haklarında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar asteğmen Sezai Zengin ile erler Adem Öztürksoy, Abdullah Kıztanır, Ahmet Işık, Ahmet Kertiş, Ali Alanay, Ali Demir, Aykut Şafak Kaya, Cengiz Varol, Ekrem Avcı, Ener Salcan, Erkan Turgut, Habibullah Şahin, Halil Telli, Hüseyin Talan, Hüseyin Taşlıyol, İbrahim Halil Yıldırım, Lokman Hekim Avcı, Mehmet Emre, Muammer Yıldırım, Muhammed Kırımlı, Muhammed Talip Songur, Muhittin Bozgüney, Murat Görgün, Mustafa Bulut, Mustafa Sezen, Mustafa Yavaş, Okan Alan, Okan Çoban, Orhan Biçen, Orhan Can Kayışbacak, Ömer Börekci, Önder Şişman, Özcan Oduncu, Ramazan Bilici, Ramazan Kösem, Rıdvan Güler, Samet Kırımlı, Samet Yazgaç, Sedat Altan, Tayfun Memiş, Yusuf Yağmur, Yusuf Yılmaz ve Yunus Emre Köse'nin, suç işleme kasıtlarının bulunmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Boğaz Köprüsü'nde sivillere ateş açan katil sürüsü VİDEO

KARAR TEMYİZ EDİLECEK

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 133'ü tutuklu 143 sanıklı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında çoğunluğu er ve öğrenci olan 44 sanık hakkında beraat, 99 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım, öldürme, öldürmeye teşebbüs" suçlarından verilen mahkumiyet kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca değerlendirildi.

Başsavcılığın, yargılama sürecinde mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada; darbe girişiminin başladığı saatlerde durumu anlayarak silahlarını bırakan tank personeli 5 sanık için beraat, diğer tüm sanıklar için Türk Ceza Kanunu'nun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan mahkumiyet (müebbet hapis cezası) verilmesi talebine aykırı kurulan hükmü temyiz edeceği öğrenildi.

BOZUN BU HÜKMÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, taleplerine aykırı olarak 39 sanığa verilen beraat kararlarını temyiz ederek, Bölge Adliye Mahkemesi'nden bu sanıklar yönünden hükmün bozulmasını isteyeceği belirtildi.