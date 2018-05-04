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17 yaşındaki gelinini döverek hastanelik etti

Adana'da kayınbabasından dayak yiyen 17 yaşındaki genç gelin, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 04.05.2018 - 03:51..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki genç kadın, kayınbabası tarafından darp edildi. Kayınbabasından dayak yiyen N.Ç. polise sığındı.

17 yaşındaki gelinini döverek hastanelik etti

ENSEDE KANAMA ÇEŞİTLİ YERLERDE MORLUKLAR VAR

Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kayınbaba N.Ç.’yi dövmeye başladı. N.Ç. ise yanında bulunan bir yakınıyla birlikte evden kaçarak Köprübaşı Merkezine sığındı.

Ense kısmında kanaması ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olan N.Ç. polis merkezine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın tedavisi devam ediyor.

Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.

17 yaşındaki gelinini döverek hastanelik etti VİDEO


17 yaşındaki gelinini döverek hastanelik etti


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