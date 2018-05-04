1 Beşiktaş'ta güvenlik görevlisi 5 metreden bahçeye düştü Beşiktaş'ta bir apartmanın bahçesine düşen güvenlik görevlisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

2 Ankara'da çıkan yangında 7 ev yandı Ankara'da tarihi Kale Mahallesi'nde bir evin çatısında çıkan ve bitişiğindeki binalara da sıçrayan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

3 Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı Çorum'daki Ulu Mezarlık'ta görüldüğü iddiaları üzerine Türkiye'nin gündemine oturan 'gizemli kız'ı görmek isteyenler ve durumdan faydalananlar, güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.

4 17 yaşındaki gelinini döverek hastanelik etti Adana'da kayınbabasından dayak yiyen 17 yaşındaki genç gelin, hastaneye kaldırıldı.

5 Twitter'dan 'şifrelerinizi değiştirin' uyarısı Sosyal medya devi Twitter, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini istedi.

6 ABD, Irak ve Suriye'deki asker sayısını açıklamadı Suriye'den çekileceğini belirten Trump'ın yönetimi, Irak ve Suriye'deki asker sayılarını açıklamaktan kaçınmaya devam ediyor. Pentagon sözcüsü 'yaklaşık 5 bin' derken, Albay 7 bini geçti.