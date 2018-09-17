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Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci, 3 aylık yaz tatilinden sonra dersbaşı yaptı.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 09:33..
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Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Açık öğretim öğrencileri dahil, resmi ve özel okullardaki 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen bugün ders başı yaptı.

SÖMESTR TATİLİ 18 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARI DAĞITILDI

Eğitim yılının ilk gününde İstanbul ve Adana’da toplu taşıma ücretsiz. İstanbul’da 06.00 ile 14.00 saatleri arasında toplu taşımada ücret talep edilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) verilerine göre tüm düzeylerdeki öğrencilerin ders kitapları okullara ulaştırıldı. Buna göre 141 milyon 722 bin 460 ders kitabı eğitim kurumlarına dağıtıldı.

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

ÖĞRENCİLERE GÖZ TARAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün yaptığı açıklamaya göre, okula yeni başlayan 1 milyon 250 bin öğrenciye göz taraması yapılacak.

TRAFİK OLUŞTU

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk gün İstanbul trafiğinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Özellikle köprü girişleri ve köprüye bağlantı yollarında trafik durma noktasına geldi.

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

DESTEKLEME KURSLARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018’de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019’da, 3. dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019’da alınacak.

Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018’de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019’da, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz 2019’da başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başladı

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