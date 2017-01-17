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19 yaşındaki genç Fransa eski başbakanını tokatladı

Fransa'da eski Başbakan Manuel Valls, seçim kampanyası sırasında bir genç tarafından tokatlandı.

17.01.2017 - 21:29
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19 yaşındaki genç Fransa eski başbakanını tokatladı

19 yaşındaki genç Fransa eski başbakanını tokatladı

Ülkenin kuzeyindeki Bretagne bölgesinde ön seçim yarışı öncesi kampanyasını sürdüren Valls’i tokatlayan 19 yaşındaki genç, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

19 yaşındaki genç Fransa eski başbakanını tokatladı

"ŞİDDET İLE DEMOKRASI OLMAZ"

Valls, basına yaptığı açıklamada, kendisine yönelik fiziksel saldırıya tepki göstererek, "Ben girdiğim siyasi mücadelede, kendi vatandaşlarımla görüşleri ne olursa olsun fiziksel temastan hiç korkmadım. Şiddet ile demokrasi olmaz. Bir bireyin siyasetçiye şiddet uygulaması çok vahim bir durum." dedi.

19 yaşındaki genç Fransa eski başbakanını tokatladı

EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN

Manuel Valls, Eski Sosyalist Parti Sözcüsü Benoit Hamon ve eski Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg ile birlikte ön seçimde en fazla şans gösterilen adaylar arasında yer alıyor.

19 yaşındaki genç Fransa eski başbakanını tokatladı

Sosyalistler, 22-29 Ocak'ta düzenlenecek iki turlu yarış ile adayını belirleyecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise nisan ve mayısta yine iki turlu düzenlenecek.

Manuel Valls'e unlu saldırı haberi

19 yaşındaki genç Fransa eski başbakanını tokatladı

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19 yaşındaki genç Fransa eski başbakanını tokatladı

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