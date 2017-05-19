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2 bin 265 metrede evlilik teklifi

Ağca Dağı'nın zirvesine tırmanan Adana Profesyonel Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı.

19.05.2017 - 10:47
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Adana Profesyonel Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (PRODOSS) üyesi astsubay başçavuş Emrah Özyüksel, kız arkadaşı Seda Gülhan'a 2 bin 265 metre yüksekliğindeki Ağca Dağı'nın zirvesinde evlilik teklifinde bulundu.

2 bin 265 metrede evlilik teklifi

GRUP AĞCA ZİRVESİNE TIRMANMIŞTI

PRODOSS üyeleri, Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'ndeki 2 bin 265 metre yüksekliğindeki Ağca Dağı zirvesine tırmandı. Dağcılar zirveye ulaştıklarında, 'Hayat umutsuzluktan umut yaratmaktır, umudum oldun Sedam. Benimle evlenir misin? Emrah' yazılı pankart açtı.

2 bin 265 metrede evlilik teklifi

2 BİN METREDE EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI

Astsubay Başçavuş Emrah Özyüksel de önünde diz çöktüğü bilgi işlem memuru kız arkadaşı Seda Gülhan'a evlilik teklifinde bulundu.

2 bin 265 metrede evlilik teklifi

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Alkışlar eşliğinde yapılan evlilik teklifine şaşıran Seda Gülhan, "Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Zirvede böyle bir organizasyonun planlanması çok ilginç ve çok güzel. Ömrümüzce unutmayacağım çok mutluyum" dedi. Teklifi kabul edilen Özyüksel, kız arkadaşına yüzük taktı.

2 bin 265 metrede evlilik teklifi

2 bin 265 metrede evlilik teklifi

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