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2 yaşındaki kızı balkona kilitledi, yardımına itfaiye koştu

Adana'da minik kızı tarafından çamaşır asmak için çıktığı balkona kilitlenen anneyi, itfaiye ekibi kurtarırken, çevredeki meraklı gözler çalışmaları ilgiyle izledi.

DHA | 13.05.2018 - 11:10..
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Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde, 2 yaşındaki kızı, balkona çamaşır asmak için çıkan annesi Z.Ç.'nin üzerine kapıyı kilitledi. Uzun süre çocuğuna kapıyı açmasını söyleyen anne, bir sonuç alamayınca üst komşularından bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine komşuları itfaiyeye haber verdi.

2 yaşındaki kızı balkona kilitledi, yardımına itfaiye koştu

İTFAİYE EKİPLERİ KAPIYI AÇTI

Olay yeri gelen ekipler, yangın merdiveniyle 4'üncü kattaki Z.Ç.'ye ulaştı. Ekipler daha sonra balkon kapısını açtı. İçeri giren Z.Ç. korkup ağlayan kızını teselli etti.

Bu sırada kurtarma çalışmalarını izlemek için çevre apartmanlardakiler balkonlara çıktı. İş yerinlerinden çıkanlar ise itfaiyenin çalışmaları cep telefonlarıyla görüntüledi.

2 yaşındaki kızı balkona kilitledi, yardımına itfaiye koştu



2 yaşındaki kızı balkona kilitledi, yardımına itfaiye koştu



2 yaşındaki kızı balkona kilitledi, yardımına itfaiye koştu



2 yaşındaki kızı balkona kilitledi, yardımına itfaiye koştu



2 yaşındaki kızı balkona kilitledi, yardımına itfaiye koştu



2 yaşındaki kızı balkona kilitledi, yardımına itfaiye koştu

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