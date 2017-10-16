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20 havacı astsubaya FETÖ gözaltısı

10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonları kapsamında 20 muvazzaf astsubayın gözaltına alındığı bildirildi.

16.10.2017 - 14:44
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20 havacı astsubaya FETÖ gözaltısı

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet ekipleri, ankesörlü ya da kontörlü telefonlar üzerinden 'mahrem imamlar' ile irtibat kurdukları belirlenen 12'si Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 8'i ise 6 farklı ildeki hava kuvvetlerine bağlı komutanlıklarda görevli 20 astsubaya yönelik 10 ilde operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Balıkesir merkezli İzmir, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Çanakkale, Muş, Batman'da bugün saat 07.30'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 20 astsubay gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada Emniyet'in soruşturmasının çok yönlü devam ettiği kaydedildi.

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