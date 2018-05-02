haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...
ŞEKER PORTAKALI
Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür. Çok yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen, dokuz yaşında yüzme öğrenirken bir gün yüzme şampiyonu olmanın hayalini kuran Vasconcelos'un çocukluğundan derin izler taşıyan Şeker Portakalı, yaşamın beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zeze'nin başından geçenleri anlatır.
Şeker Portakalı
Jose Mauro de Vasconcelos
Çev.: Aydın Emeç
Can Çocuk Yay.
S.: 200
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SİNEKLERİN TANRISI
Konusu, R. M. Ballantyne'ın Mercan Adası gibi eşsiz bir mercan adasının cenneti andıran ortamında başlayan bu roman, çağdaş toplumlardaki çöküntünün, insan yaradılışındaki köklerini gözönüne sermek amacıyla Mercan Adası'ndaki duygusal iyimserlikten apayrı bir yönde gelişir. Uygar insanın yüreğinde gizlenen karanlığı deşerken "Sineklerin Tanrısı"; daha çok Conrad'ın kısa romanı "Karanlığın Yüreği"ni andırır.
Sineklerin Tanrısı
William Golding
Çev.: Mina Urgan
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 262
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VERONİKA ÖLMEK İSTİYOR
Paulo Coelho'nun ülkemize yakın bir coğrafyada, Bosna ve Slovenya'da geçen Veronika Ölmek İstiyor adlı romanı, var oluşumuzun her dakikasına yaşam ile ölüm arasında bir seçim olarak yaklaşıyor. Toplumun alışılmış kalıplarının dışına çıkan, farklı düşünceleri yüzünden önyargıları göğüslemek zorunda kalan insanları anlatıyor.
Veronika Ölmek İstiyor
Paulo Coelho
Çev.: Haldun Pamir
Can Yay.
S.: 203
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DENİZ KABUKLARI - KÜÇÜK ŞEYLER
"Pek çok kişi televizyondaki “Küçük Şeyler” adlı programımızı izledi, beğendi. Ancak kitap ve televizyon farklı şeyler. Televizyon renkli, ama kitap da gerekli! Televizyonda paylaşamadığım, tartışamadığım konuları burada ele almaya çalışıyorum”.
Deniz Kabukları - Küçük Şeyler 1
Üstün Dökmen
Remzi Kitabevi
S.: 168
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ÇÜRÜMENİN KİTABI
Nerede tükettin ömrünü? Bir hareketin hatırası, bir tutkunun işareti, bir maceranın parıltısı, güzel ve firari bir cinnet-geçmişinde bunların hiçbiri yok;hiçbir sayıklama senin ismini taşımıyor, seni hiçbir zaaf onurlandırmıyor. Çürümek nedir; öğreneceğiz...
Çürümenin Kitabı
Emil Michel Cioran
Çev.: Haldun Bayrı
Metis Yay.
S.: 168
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UNUTMANIN GENEL TEORİSİ
Angola’nın bağımsızlık öyküsüyle birlikte akan Ludo’nun öyküsü bu, evinden dışarı çıkmayan bir kadının duvarlarında yankılanan gerçek bir hikâye.
Unutmanın Genel Teorisi
Jose Eduardo Agualusa
Timaş Yay.
S.: 272
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BİR ŞEFTALİ BİN ŞEFTALİ
Samed Behrengi, öyle uygun görmüş, şeftali'yi konuşturmuş bu kez. Toprağın altında kalın kabuklu bir çekirdek olarak nasıl uyuyup beklediğini, mevsim bahara dönüşünce nasıl çekirdeğin kabuğunu ikiye ayırıp içinden filizlenip boy attığını, sonunda toprağın üstüne çıktığını, ağaç olabilmek, meyve verebilmek, özellikle Ali ile Mehmet yesinler diye, dünya güzeli şeftalilerle dallarını süslemek için nasıl çabaladığını ilgiyle okuyacaksınız.
Bir Şeftali Bin Şeftali
Samed Behrengi
Çev.: Deniz Canefe
Can Çocuk Yay.
S.: 100
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BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU
Zweig okurunu, bir kez daha, insan psikolojisinde eşine pek rastlanmayan bir yolculuğa davet ediyor. Bu yeni yolculuğun sonunda "mutlak aşk" kavramının şimdiye kadar bilinmeyen kıyılarına varmayı amaçlamış olması da bir ihtimal!
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
Stefan Zweig
Çev.: Ahmet Cemal
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 68
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ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR
Çavdar Tarlasında Çocuklar, Salinger'ın tek romanı. Ergenlik çağının içinde, yetişkin dünyanın düzenine karşı isyankar bir çocuğun, bir Noel öncesi başına gelenler... Bu sürecin bir psikiyatri kliniğinde noktalanışı. Holden Caulfield'in masumiyet arayışının iç burkucu romanı. Belki de Salinger'ın.
Çavdar Tarlasında Çocuklar
Jerome David Salinger
Çev.: Coşkun Yerli
Yapı kredi Yay.
S.: 200
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SENİNLE BAŞLAMADI
“Seninle Başlamadı” geleneksel psikoterapinin, ilaçların ve diğer müdahale yöntemlerinin uzun süredir çözemediği zorlukların ortadan kaldırılmasında dönüştürücü bir yaklaşım sunmaktadır.
Seninle Başlamadı
Mark Wolynn
Çev.: Mine Madenoğlu
Sola Unitas Yay.
S.: 280
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Damla Karakuş