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Barış Manço'nun ilginç kıyafetleri

Türkiye'nin renkli kişiliklerinden Barış Manço'nun müziğine yansıyan giyim tarzı Zeki Müren'le yarıştırılıyordu.

Detay Haber | 01.02.2018 - 17:13..
  1. Haberler
  2. Müzik
Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]

Barış Manço'nun müziği haricinde konuşulacak bir konu varsa, o da tarzı. 70’lerde Amerika’nın ünlü isimlerinden esinlenerek ilginç bir konsept oluşturan Manço, Zeki Müren’le yarışırdı. Her çeşit tarza bürünebilme yeteneği olan sanatçının şarkılarına da bu yansırdı.

80'LER POP KÜLTÜRÜNÜ İŞLEDİ

Barış Manço'nun ilginç kıyafetleri

1991’de yayınladığı ‘Arkadaşım Eşek’ klibinde, kolları sıvayıp, saçlarını kabartması ve 80’ler metal gruplarının kullandığı gitar ile 80’ler Amerika modasını ülkemizde göstermiştir.

DÜNYANIN HER YERİNDEN YÜZÜK KOLEKSİYONU

Barış Manço'nun ilginç kıyafetleri

Barış Manço diyince aklımıza gelen bir başka konu ise yüzükleri. Dünyanın dört bir yanından aldığı yüzükleri eski dönemde çok konuşuluyordu. Manço’nun müzesinde 30'un üstünde yüzük, özel bir bölme ile halka sergileniyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KIYAFETLER

Barış Manço'nun ilginç kıyafetleri

Zeki Müren ve Barış Manço, popüler oldukları dönemde, kıyafetleriyle birbirleriyle kıyaslanırdı. Özel ipekten yapılan elbiseler, Amerikan kültürünün Western tarzı kıyafetlerini elden geçirerek kendine has özel ceketler tasarlayan ve Uzak Doğu sevgisini belli ettiği geleneksel Japon kıyafetleri ile ne kadar ilginç bir tarzı olduğunu bizlere gösterdi.

KISA SAÇLI VE SAKALSIZ

Barış Manço'nun ilginç kıyafetleri

Peki Barış Manço’yu uzun saçlı ve sakallı olarak bildiğimiz halinin ardında saklanan yüzü nasıldı? Müziğe ilk başladığı yıllarda kimse onun saçlarını uzatacağını düşünememişti. Saçlarını uzatıp, 1972’de ilk taş plağını çıkardıktan sonra askere giden Manço’nun, askerden döndükten sonraki görünüşü, aklımızdaki Barış Manço’nun şeklini değiştirdi.

AMERİKAN KÜLTÜRÜNÜ ENTEGRE ETTİ

Barış Manço'nun ilginç kıyafetleri

Anadolu tarzını Amerikan tarzıyla harmanlayan Manço, bunu kıyafetlerine işlediği detaylarla da gösterdi. 70’ler Teksas tarzını çiçek motifleriyle, Kiss grubunun tarzını ve 70’ler disko döneminin detaylarını Anadolu tarzı aksesuarlarıyla harmanladı. Bu da onun ne kadar ilginç bir tarzının olduğunu bizlere gösterdi.

TARZINI GEZGİNLİĞİNE BORÇLU

Barış Manço'nun ilginç kıyafetleri

Barış Manço toplamda 150 ülke gezen bir sanatçıydı. Dünyadaki her tarzı benimseyip, çoğunu ülkemizin kültürüne uyarladı. Manço’nun tarzının ilginçliği, dünya kültürlerinden ilham alarak tek bir tarza buluşturmasıydı.

Barış Manço'nun ilginç kıyafetleri

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