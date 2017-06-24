Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Asri Mezarlıktaki şehitliğe gelerek şehit yakınlarıyla birlikte dua etti.

Şehit mezarlarına karanfil bırakılırken, acılı ailelere sabır dileyen Vali Demirtaş, bayramlarını da kutladı. Şehit yakınları temizledikleri mezar taşlarını okşayıp, gözyaşı döktü, dua etti.

3 yaşındaki Lara'dan şehit babasına ziyaret VİDEO

BABASININ MEZARDAKİ FOTOĞRAFINI OKŞADI

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin bir eve tuzakladığı bombanın patlaması sonucu 12 Nisan 2016'da şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in 3 yaşındaki kızı Lara da, kırmızı beyaz kıyafeti ve omzuna asılan Türk bayrağıyla babasının mezarına geldi.

Yanında annesi Gülcan ve dedesi Musa Demiryürek'in de bulunduğu küçük kız, mezar taşındaki babasının fotoğrafını okşadı, bayramını kutladı.

"BABASINI TAM HATIRLAMIYOR"

Babası şehit olduğunda henüz 19 aylık olan Lara'nın annesi Gülcan Demiryürek, "Kızım babasını çok severdi, babası da onu çok severdi. Babasını tam hatırlamıyor ne yazık ki. Arife gününde tarifi imkansız duygular yaşıyoruz" dedi





Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları da, mezarları temizleyerek, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.