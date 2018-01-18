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Kaybolan kardeşlerini 4 gündür göl kenarında bekliyorlar

Adana’da, 4 gün önce ablasını arayıp, "Ben sizi çok üzdüm, hakkınızı helal edin" dedikten sonra ortadan kaybolan Yahya Han Doğan'ı, Seyhan Baraj Gölü’nde arama çalışmaları devam ediyor.

İHA | 18.01.2018 - 14:40..
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Adana’nın Sarıçam ilçesinde, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hasta bakıcı olarak çalışan Yahya Han Doğan (32), 15 Ocak’ta Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunun Çatalan Köprüsü’ne geldi.

Otomobilini park eden Doğan, ablası Hacer Dokuyucu’yu arayıp, "Ben sizi çok üzdüm, hakkınızı helal edin." dedi. Cep telefonunu aracına bırakan Doğan’dan bir daha haber alınamadı.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ VAZİYETTE BULUNDU

Bunun üzerine aile, polise giderek Doğan’ın bulunmasını istedi. İhbar üzerine polis, Yahya Han Doğan’ın otomobilini Çatalan Köprüsü üzerinde terk edilmiş olarak buldu.

Kaybolan kardeşlerini 4 gündür göl kenarında bekliyorlar

4 GÜNDÜR BULUNAMADI

Doğan’ın intihar ettiğini değerlendiren su altı polisleri, 4 gün boyunca baraj gölünde arama yaptı, ancak bir sonuç alamadı. Olay günü Doğan’ın otomobilinin köprü üzerinden geçiş anını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler aramayı genişletti.

Kaybolan kardeşlerini 4 gündür göl kenarında bekliyorlar

AİLE GÖZYAŞLARI ARASINDA UMUTLA ÇALIŞMALARI İZLİYOR

Su altı polisleri bugün de yağmura rağmen gölde arama çalışmalarına devam etti. Arama sırasında Doğan’ın ağabeyleri ve ablası Dokuyucu da şemsiye ile köprünün üzerinde umutla kardeşlerinin bulunmasını bekledi. Doğan’ın bazı akrabaları ise yağmurdan korunmak için başlarına naylon geçirerek bekledi.

Kaybolan kardeşlerini 4 gündür göl kenarında bekliyorlar

GÖLE ATLAYARAK İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yahya Han Doğan’ın ağabeyi Müşerref Doğan ise gözyaşları içinde köprüde beklerken, kardeşinin 4 gündür bulunamadığını, köprüden göle atladığını düşündüklerini söyledi.

Dalgıçlar yapılan aramaya rağmen şu ana kadar Doğan’a ulaşamadı.

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