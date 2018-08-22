4 yaşındaki oğlunu öldüren anne adliyeye sevk edildi

Eşinden ayrılan Fatma Ö. dün akşam saatlerinde yanına oğlu Yiğit Çınar'ı da alarak evinden ayrıldı. Ailesi ise emniyet güçleri ve belediye hoparlöründen ilan ettirerek kayıp anne ve oğlunu aramaya başladı. Ancak bir süre sonra anne Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınlarında kendisine zarar vermek isterken bulundu.

CESET İNŞATTA BULUNDU

Fatma Ö., çocuğunu tişörtüyle boğarak öldürdüğünü söylerken, yaralı kadın çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisler ise genç kadının öldürdüğü çocuğunun cesedini bıraktığı inşatta bulmuştu.

"KİMSENİN YÜZÜNE BAKAMAZ OLDUM"

Emniyette ifadesi alınan anne Fatma Ö., "Oğluma babası belli değil diyorlardı. Kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Sinir krizi geçirdim, oğlumu boğdum" dediği belirtildi.

Fatma Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.



