4,5 yaşındaki kıza tecavüz eden sapığın cezası belli oldu

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya iki ayrı suçtan hakkında dava açılan sanık Keser, tutuklu bulunduğu Kayseri 1 Nolu T tipi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede ayrıca mağdur müşteki B.Ç'nin ailesi ve avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ile Adana Barosu görevlisi de hazır bulundu.

HAP VE İÇKİ İTİRAFI

Duruşma salonunda savunma yapan sanık Keser, olay günü mahallede düğün olduğunu ve arkadaşlarının kendisine hap ve içki içirdiklerini söyledi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Mağdur çocuğa yönelik bir eylemde bulunmadığını iddia eden Keser, mahkemeden beraatini talep etti.

Mahkemede esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Keser’in "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma'" suçundan ayrı ayrı en üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

51 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti de sanık Sedat Keser’i, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 21 yıl olmak üzere toplam 51 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU

Yüreğir ilçesi Levent mahallesinde 10 Şubat’da, bir düğünde 4,5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunurken yakalanıp tutuklanan Sedat Keser hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4,5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 45 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianameyi değerlendiren mahkeme, sanık Sedat Keser’in üzerine atılı suçu işlediği yönünde güçlü deliller bulunması, salıverildiği takdirde delilleri etkileme olasılığının varlığı ve kaçma şüphesinin devam etmesini dikkate alarak Keser’in tutukluluk halinin devamına karar vermişti.