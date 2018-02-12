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5 yaşındaki kızı tacize kalkıştı halk idam istedi

Adana'da yaşayan 20 yaşındaki S.K., 5 yaşındaki kız çocuğuna tacizden gözaltına alındı. Sokağa çıkan halk 'idam' diye bağırdı.

İHA | 12.02.2018 - 00:32..
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Cumartesi akşamı 5 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz kalkışmasında bulunan S.K.'nın yakalanması sonrası, mahalleli sokağa döküldü. Tacizci için 'idam istiyoruz' sloganları atan mahalleyi, polisler dağıttı.

5 yaşındaki kızı tacize kalkıştı halk idam istedi

MİNİK KIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

5 yaşındaki kız çocuğu ise hastaneye kaldırılırken, tedavisi devam ediyor. Polis zanlıyı kısa sürede yakaladı. Bu arada mahalle sakinleri ayaklandı. 60 kişilik grup eylem yaparak, zanlının tutulduğu polis karakoluna yürümek istedi. Mahalleli zanlının idamla cezalandırılması istedi. Eylemde "İdam, İdam", "Ya ölecek, ya ölecek" sloganları atıldı.

Polis öfkeli kalabalığı güçlükle dağıttı.

5 yaşındaki kızı tacize kalkıştı halk idam istedi

5 yaşındaki kızı tacize kalkıştı halk idam istedi


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