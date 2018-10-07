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6 ilde 90 bin elektrik sayacı okunamıyor

Şırnak başta olmak üzere 6 ilde; gösterilen direnç nedeniyle 90 bin aboneye tahakkuk çıkarılamıyor.

DHA | 07.10.2018 - 14:59..
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6 ilde 90 bin elektrik sayacı okunamıyor

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak kırsalı başta olmak üzere sorumluluk bölgelerindeki 6 ilde 1 milyon 800 bin abonelerinin bulunduğunu ancak, bu abonelerden yaklaşık 90 binini güvenlik ve gösterilen direnç nedeniyle okumakta büyük sıkıntı çektiklerini söyledi.

"90 BİN SAYACI OKUYAMIYORUZ"

Karagüzel, "90 bin aboneye tahakkuk çıkaramıyoruz, engelleniyoruz. Yani 90 bin sayacı okuyamıyoruz. Okunması için güvenlik güçlerinden yardım talep ediyoruz. Bütün önlemlere rağmen yılda bir veya iki kez okumaya çalışıyoruz." dedi.

6 ilde 90 bin elektrik sayacı okunamıyor

GÖSTERİLEN DİRENÇ CİDDİ SIKINTILAR OLUŞTURUYOR

Diyarbakır, Şanılurfa, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman'a eletrik dağıtımı yapan DEDAŞ'ın tahakkuk ve tahsilat konusunda güvenlik ve gösterilen direnç nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiği belirtildi.

ABONE SAYISINDA YÜZDE 20'LİK ARTIŞ

DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, sadece Diyarbakır'a 520 bin aboneye bin 350 personel ve 340 araçla hizmet verdiklerini, personel sayısını 5 yıl öncesine göre 2.5 kat artrdıklarını ve abone sayısında da yüzde 20'lik bir artış sağladıklarını söyledi.

6 ilde 90 bin elektrik sayacı okunamıyor

"BU SAYAÇLARA ELİMİZ DEĞSİN, GÖZÜMÜZ GÖRSÜN"

Resmi kayıtlara göre yüzde 70- 75 olan kaçak kayıp oranını yüzde 63'e düşürdüklerini ve yıl sonunda bunu yüzde 50'ye indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Karagüzel, "6 ilde 1 milyon 800 bin abonemiz var. Bunlardan 90 binine tahakuk çıkaramıyoruz, engelleniyoruz. Yani 90 bin sayacı okuyamıyoruz. Okunması için güvenlik güçlerinden yardım talep ediyoruz. Kaçak ekipleri ve güvenlik güçleriyle gidip kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bütün önlemlere rağmen yılda bir veya iki kez okumaya çalışıyoruz. Bu sayaçlara elimiz değsin, gözümüz görsün, biz bunun peşindeyiz." diye konuştu.

"KIRSALDAKİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE GİRİLEMİYOR"

DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Dicle Elektrik olarak hizmet bölgesinde karşılaştıkları sorunlardan da söz ederken, zaman zaman sayaçların okunamaması, görevlilerin engellenmesi, araç gereçlerin tahrip edilmesi gibi durumlarla karşılaştıklarını ifade etti. Karagüzel, "Şırnak başta olmak üzere bazı bölgelerde uzun süredir güvenlik sorunu ve dirençle karşılaşıyoruz. Ekipler okuma yapmak için kırsaldaki yerleşim birimlerine giremeyebiliyorlar. Bu sayaçları okuma ve tahakkuk çıkarma konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktayız." diye konuştu.

6 ilde 90 bin elektrik sayacı okunamıyor

6 ilde 90 bin elektrik sayacı okunamıyor

6 ilde 90 bin elektrik sayacı okunamıyor

6 ilde 90 bin elektrik sayacı okunamıyor

6 ilde 90 bin elektrik sayacı okunamıyor

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