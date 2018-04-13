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Çok satanlar

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel Haber | 13.04.2018 - 15:17..
  1. Haberler
  2. Kitap
Çok satanlar

çok satanlar

Haftalardır liste başında yer alan "Kırlangıç Çığlığı", bu hafta ikinci sıraya yerleşirken, yerini geçen hafta üçüncü sırada bulunan "Pembe Fili Düşünme"ye bıraktı.

İşte bu haftanın çok satanları...

 

Çok satanlar

PEMBE FİLİ DÜŞÜNME

Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...

Pembe Fili Düşünme

Zeynep Selvili Çarmıklı

İnkılap Yay.

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI

Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman...

Kırlangıç Çığlığı

Ahmet Ümit

Everest Yay.

S.: 400

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

OLAĞANÜSTÜ BİR GECE

Kitap, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir...

Olağanüstü Bir Gece

Stefan Zweig

Çev.: İlknur İgan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 80

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

YİNE DE SEVDİK

Bu kitapta, aşkın, yalnızlığın, terk edilmişliğin hikayesini okuyacaksınız.

Yine de Sevdik

Miraç Çağrı Aktaş

Olimpos Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

ASİ KIZLARA UYKUDAN ÖNCE HİKAYELER - 2

Hayatta prenses değil, kahraman olmayı seçmiş, bütün engellerin üstesinden gelmeyi başarmış yüz kadın! Dünyanın dört bir yanından elli kadın illüstratörün çizimleriyle görsel bir şölene dönüşen hayatlar. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler macerası kaldığı yerden devam ediyor!

Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler - 2

Elena Favilli, Francesca Cavallo

Çev.: Deniz Öztok

Hep Kitap

S.: 228

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

BİR ÇÖKÜŞÜN HİKAYESİ

Bu son derece çarpıcı çöküş öyküsü, XV. Louis döneminde Fransız sarayında epey etkili olmuş aristokrat bir kadının gerçek yaşamına dayanır. Madame de Prie günün birinde gözden düşer ve kral tarafından Normandiya’ya sürülür...

Bir Çöküşün Hikayesi

Stefan Zweig

Çev.: Regaip Minareci

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 56

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

ÜÇ KIZ KARDEŞ

... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

Üç Kız Kardeş

İclal Aydın

Artemis Yay.

 

S.: 372

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

 

Çok satanlar

BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR

... Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.

Bazı Yollar Yalnız Yürünür

Özgür Bacaksız

Destek Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

LEYLA İLE MECNUN

Yayınlandığı dönemde izleyicisini ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, bu kez bambaşka bir hikâye ile sevenleriyle yeniden buluşuyor. Mecnun, İsmail Abi, Erdal Bakkal, Baba İskender, Yavuz Hırsız, Yedek Kamil, Gözlüklü Çocuk Kaan ve Aksakallı Dede bu kez bambaşka bir maceranın peşine düşüyor. O geminin geleceğine ilk günkü gibi inananların, sevdiği kızın gözlerinin içine bakarak ‘seni seviyorum’ diyemeyenlerin, kendi çölünde kaybolanların hikâyesi Leyla ile Mecnun Burak Aksak’ın kalemiyle yeni başlangıçlar için geri dönüyor.

Leyla ile Mecnun

Burak Aksak

Küsurat Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Çok satanlar

YABANCI

 

Ölümün egemen olduğu bir "varlık"ın en anlamsız olgularını saçma bir düzensizlik içinde yaşayan bu romanın başkişisi "Meursault", bir simge kahraman değildir, "adı" olmayan bir "Yabancı"dır; bu eksik kimlik, gerçeklikten algıladığı şeyi yapılandıramayan, yeniden örgütleyemeyen, ama gerçekliğin yankılarını yakalamaya çalışan bir boş bilincin imgesidir...

Yabancı

Albert Camus

Çev.: Samih Tiryakioğlu

Can Yay.

 

S.: 119

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

 

Damla Karakuş

[email protected]

 



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