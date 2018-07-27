ABD Senatosu'nun alt komisyonu Türkiye'ye yaptırımı onayladı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin ardından, "Türkiye Uluslararası Finans Kuruluşları Yasası" adıyla, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti.

Senatörler Bob Corker, Bob Menendez, James Lankford, Thom Tillis, Jeanne Shaheen ve Bill Nelson'un imzalarıyla sunulan tasarı, Dış İlişkiler Komitesince kabul edildi.

FETÖ VE PKK'LILARIN TUTUKLULUK HALLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği tasarıda, Türkiye'de terör örgütleri FETÖ ve PKK'dan yargılanan ABD'li ve Türk asıllı ABD vatandaşlarının tutukluluk halleri gerekçe gösterildi.

"SONUCUNUN OLACAĞI KONUSUNDA UYARDIK"

Senatör Corker, tasarıya ilişkin açıklamasında, yargının bağımsızlığı ilkesini hiçe sayarak, "Bu tasarıya gerek duyulmasını asla istemedik fakat Türkiye hükümetini, ABD vatandaşları ve yerel elçilik çalışanlarını haksız yere tutuklamasının ve rahatsız etmesinin sonucunun olacağı konusunda uyardık." ifadelerini kullandı.

YASALAŞMASI İÇİN ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR

Senato Dış İlişkiler Komitesince oylanan tasarının yasalaşabilmesi için hem Senato hem de Temsilciler Meclisinden geçmesi ve ABD Başkanı tarafından onaylanması gerekiyor.

TASARININ İÇERİĞİ

Uluslararası Finans Kurumları Yasası'nın 701'inci maddesindeki "İnsan hakları ihlalleri durumunda ABD'nin bu konuyu gündeme getirmesi politikasıdır." cümlesine atıfta bulunulan tasarıda, "Uluslararası ve sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ciddi şekilde insan hakları ihlallerini belgelemiştir." ifadesine yer verildi.

Tasarı, ABD Hazine Bakanlığı, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile diğer uluslararası finans kuruluşlarındaki ABD'li yöneticilere, Türkiye'ye yardım yapılmasını engellemesi talimatı verilmesini ön görüyor.