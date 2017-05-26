taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.713
USD
3,5670
EURO
4,0001
ALTIN
144,05
PETR
51,2900

ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

Geçtiğimiz ay Musul'da 105 sivili vurduktan sonra olaya soruşturma açan ABD, şimdi de Suriye'de 35 sivili vurdu.

26.05.2017 - 01:11
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

asd

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun yürüttüğü soruşturmada, Musul’un Cedide Mahallesi'nde 17 Mart’ta gerçekleştirilen saldırıda, 105 sivilin binada meydana gelen ikinci bir patlama nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

230 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ İDDİALARINA SORUŞTURMA AÇMIŞLARDI

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Musul’un batı yakasında yer alan Cedide Mahallesi'nde koalisyon uçaklarının bir binayı hedef alması sonucu 230 sivilin hayatını kaybettiği iddiaları üzerine açtığı soruşturmayı sonuçlandırdığını açıkladı.

Soruşturmanın sonuçları ile ilgili kamu ile paylaşılan yazılı açıklamada, soruşturmada uçakların fırlattığı bombanın bina içerisindeki başka bir patlayıcıyı da infilak ettirdiği ve binanın hızla çökmesine neden olduğunun tespit edildiği öne sürüldü.

MUSUL'DA 105 SİVİL VURULDU 36 KİŞİ İSE KAYIP

Açıklamada, binanın alt katlarında bulunan 101 sivil ile 2 DEAŞ keskin nişancısının öldüğü ayrıca hedef alınan binaya yakın bir binada da bulunan dört sivilin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Bunun yanı sıra binada bulunduğu bilgisi verilen 36 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

"SİVİLLERİN BİNADA OLDUĞUNDAN HABERİMİZ YOKTU"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Soruşturmada, DEAŞ’ın binaya büyük bir patlayıcı yerleştirip binayı sivillerle doldurduktan sonra binadan Irak kuvvetlerine ateş açtığı tespit edildi. 17 Mart 2017 sabah saat 08.00’de yerel komutanın talimatı üzerine koalisyon uçakları Irak Terörle Mücadele Servisi askerlerine ateş açan iki DEAŞ keskin nişancısına yönelik hava saldırısı düzenledi. Ne koalisyonun ne de Irak kuvvetlerinin binada sivillerin olduğundan haberi vardı. Koalisyon tehdidi orantılı bir şekilde bertaraf etmek ve tahribatı önlemek için bir adet 38 GBU güdümlü mühimmatı seçti. GBU-38’in sadece en üst katı etkileyecek şekilde patlaması DEAŞ’ın önceden yerleştirdiği ancak koalisyon tarafından bilinmeyen büyük miktardaki bir patlayıcının tutuşmasına neden oldu.”

AFP'DEN SON DAKİKA: SURİYE'DE 35 SİVİL VURULDU

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun, Suriye'nin doğusundaki sivilleri vurduğunu ve bu saldırıda en az 35 sivilin hayatını kaybetti.

ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

İlginizi Çekebilir
Trump: Almanlar kötü, çok kötü
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Almanya’nın ticaret bilançosundaki fazlalığından şikayetçi olduğu öğrenildi.
Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerbeg, 13 yıl önce yarıda bıraktığı Harvard Üniversitesi'nden fahri hukuk doktoru diploması aldı.
Stoltenberg'ten DEAŞ açıklaması
Stoltenberg, ittifakın DEAŞ'a karşı koalisyona katılmasına karar verildiğini, ancak muharip bir rol üstlenmeyeceğini söyledi.
NATO Zirvesi'nde Trump, Karadağ Başbakanı Markoviç'i itti
ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya liderleriyle aile fotoğrafı çekilirken yaptığı hareketle Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne damgasını vurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

79
Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

Zuckerberg'e fahri hukuk doktorası

10
MİT'in 15 Temmuz raporu komisyona ulaştı

MİT'in 15 Temmuz raporu komisyona ulaştı

2
ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

5
Trump: Almanlar kötü, çok kötü

Trump: Almanlar kötü, çok kötü

0
Ağrı'da 29 terörist öldürüldü

Ağrı'da 29 terörist öldürüldü

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM