ABD uçakları Irak ve Suriye'de sivilleri vurmaya devam ediyor

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun yürüttüğü soruşturmada, Musul’un Cedide Mahallesi'nde 17 Mart’ta gerçekleştirilen saldırıda, 105 sivilin binada meydana gelen ikinci bir patlama nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

230 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ İDDİALARINA SORUŞTURMA AÇMIŞLARDI

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Musul’un batı yakasında yer alan Cedide Mahallesi'nde koalisyon uçaklarının bir binayı hedef alması sonucu 230 sivilin hayatını kaybettiği iddiaları üzerine açtığı soruşturmayı sonuçlandırdığını açıkladı.

Soruşturmanın sonuçları ile ilgili kamu ile paylaşılan yazılı açıklamada, soruşturmada uçakların fırlattığı bombanın bina içerisindeki başka bir patlayıcıyı da infilak ettirdiği ve binanın hızla çökmesine neden olduğunun tespit edildiği öne sürüldü.

MUSUL'DA 105 SİVİL VURULDU 36 KİŞİ İSE KAYIP

Açıklamada, binanın alt katlarında bulunan 101 sivil ile 2 DEAŞ keskin nişancısının öldüğü ayrıca hedef alınan binaya yakın bir binada da bulunan dört sivilin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Bunun yanı sıra binada bulunduğu bilgisi verilen 36 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

"SİVİLLERİN BİNADA OLDUĞUNDAN HABERİMİZ YOKTU"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Soruşturmada, DEAŞ’ın binaya büyük bir patlayıcı yerleştirip binayı sivillerle doldurduktan sonra binadan Irak kuvvetlerine ateş açtığı tespit edildi. 17 Mart 2017 sabah saat 08.00’de yerel komutanın talimatı üzerine koalisyon uçakları Irak Terörle Mücadele Servisi askerlerine ateş açan iki DEAŞ keskin nişancısına yönelik hava saldırısı düzenledi. Ne koalisyonun ne de Irak kuvvetlerinin binada sivillerin olduğundan haberi vardı. Koalisyon tehdidi orantılı bir şekilde bertaraf etmek ve tahribatı önlemek için bir adet 38 GBU güdümlü mühimmatı seçti. GBU-38’in sadece en üst katı etkileyecek şekilde patlaması DEAŞ’ın önceden yerleştirdiği ancak koalisyon tarafından bilinmeyen büyük miktardaki bir patlayıcının tutuşmasına neden oldu.”

AFP'DEN SON DAKİKA: SURİYE'DE 35 SİVİL VURULDU

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun, Suriye'nin doğusundaki sivilleri vurduğunu ve bu saldırıda en az 35 sivilin hayatını kaybetti.