ABD: Musul'da sivilleri biz vurduk

ABD, Musul'da en az 200 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan bombardımanı kendisinin düzenlediğini doğruladı. Irak ordusunun talebi üzerine burayı vurduğunu açıklayan ABD ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"YİNE 'YANLIŞLIKLA' OLDU"

Irak ve Suriye'de DAEŞ'le mücadele koalisyonu kapsamında yürüttüğü operasyonlarda daha önce pek çok 'yanlışlıkla' sivili öldürdüğünü gizlemeyen ABD'den yine benzer bir itiraf geldi. Ancak açıklamada sivil ölümlerinden 'iddia' olarak bahsedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 23 Mart'ta ortaya çıkan, Musul'da ABD uçaklarının bombardımanı sonrası en az 200 sivilin hayatını kaybettiği ve Haşdi Şabii ile Irak Türkmen Meclisi'nin de doğruladığı olayla ilgili açıklama yaptı:

"ORAYI BİZ VURDUK AMA SİVİL ÖLÜMÜ İDDİALARINI ARAŞTIRIYORUZ"

"16-23 Mart'taki bombardıman verilerinin ön incelemesi gösteriyor ki Koalisyon, Irak Güvenlik Güçleri'nin talebi üzerine 17 Mart'ta Musul'un batısında sivil ölümlerinin yaşandığı noktayla uyuşan bir lokasyonu vurdu."

ABD, 'bu bombardımanla ilgili gerçekleri ve sivil ölümü iddialarının doğruluğunu kanıtlamak için' soruşturma başlattığını da duyurdu.