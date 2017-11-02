ABD'de bir Özbek daha gözaltına alındı

New York'ta yaptığı saldırıda 8 kişiyi öldüren Özbek asıllı Sayfullo Saipov'un ifadesi alındı. Gerçekleşen saldırıda 12 kişi de yaralanmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.

Sayfullo Saipov'un yakalanma anı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, saldırının ardından polis tarafından karnından vurulan ve hastaneye kaldırılan Saipov, hastanede saldırıyla ilgili ilk ifadesini verdi.

Saipov'un bu ifadesinde, saldırıyı "terör örgütü DEAŞ adına işlediğini kabul ettiği" belirtildi.

ÖLEN KİŞİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Saldırıyı yaklaşık bir yıldır planladığını anlatan Saipov'un, caddelerin daha kalabalık olacağı düşüncesiyle "Cadılar Bayramı" olarak bilinen günde saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Öte yandan New York polisi, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı.

Olayda yaşamını yitiren kişilerin, ABD vatandaşları Nicholas Cleves (23) ve Darren Drake (32), Belçika vatandaşı Anne Laure Decadt (31) ile Arjantin vatandaşları Hernan Mendoza (47), Diego Angelini (47), Alejandro Pagnucco (47), Ariel Erlij (48) ve Hernan Ferruchi (47) olduğu duyuruldu.

Arjantinli turistlerin, lise mezuniyetlerinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Manhattan'da bir araya geldikleri ve saldırı anında o bölgede bisikletle gezdikleri bilgisi de paylaşıldı.

BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI; O DA ÖZBEK

Ayrıca FBI, saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Muhammed Kadirov adlı bir Özbek vatandaşının arandığını, bu kişiyi görenlerin ilgili federal birimlere haber vermesini istedi. FBI, bu duyurudan birkaç saat sonra yeni bir açıklama yaparak Kadirov'un yakalandığını ifade etti.

Sayfullo Saipov

Dünya Ticaret Merkezi yakınında geçen pazartesi günü kiralık bir kamyoneti bisiklet yolunda insanların üzerine süren saldırgan, 8 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Özbek asıllı Sayfullo Saipov olduğu belirtilen saldırgan, bir okul aracına çarptıktan sonra kamyonetten inerek olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından karnından vurularak gözaltına alınmıştı. Saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin Arjantinli turist, birinin Belçika, ikisinin ise ABD vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

New York Valisi Andrew Cuomo, saldırganın terör örgütü DEAŞ'tan etkilendiğini ancak şu ana kadar tek kanıtın yalnız hareket ettiğini gösterdiğini bildirmişti.