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ABD’de lisede silahlı öğretmen paniği

ABD'de bir lisede öğretmen ateş açtı.

İHA | 01.03.2018 - 09:54..
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ABD’nin Georgia eyaletinin Dalton kentinde bir lisede 53 yaşındaki Jesse Randall Davidson adlı bir öğretmen kendisini sınıfa kilitleyerek ateş açtı.

40 DAKİKA SONRA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olayın haber verilmesi üzerine okula çok sayıda polis sevk edildi. Okula gelen polislere 40 dakika direnen öğretmenin etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi. Olay sırasında okuldan kaçmaya çalışan bir öğrencinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

ABD’de lisede silahlı öğretmen paniği

TRUMP YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın olayla ilgili bilgilendirildiği ve yetkililerle iletişim halinde olduğu duyuruldu. Ülkenin dört bir yanındaki okullardaki silahlanma ve okul güvenliğinin tartışıldığı sırada ve iki hafta önce Florida’da bir okula yapılan silahlı saldırıda 17 kişinin öldürülmesinin ardından yaşanan bu olay ülkede şok etkisine neden oldu.

OKUL BOŞALTILDI

Yetkililer, yaklaşık 2 bin öğrencinin kayıtlı okulda öğrencilerin hemen okulun yakınındaki bir kongre merkezine götürüldüğünü belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ABD’de lisede silahlı öğretmen paniği


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