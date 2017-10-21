taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

ABD'nin, vize krizine neden olan Metin Topuz'un tutuklanmasından sonra, Topuz’un el konulan cep telefonunun iadesini istediği ortaya çıktı.

21.10.2017 - 06:49
  1. Haberler
  2. İç Haber
ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpasındaki soruşturmada, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti.

Ardından Topuz tutuklandı. Tutuklanmasının ardından ABD'nin ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye tepki göstermişti. ABD konsolosluğu Türkiye'den ABD'ye vizeleri durdrumuştu.

Ajan olduğu tespit edilmesine rağmen ABD gösterdiği tavırdan vazgeçmedi. Ancak her geçen gün olayın perde arkası aydınlanıyor.

"TELEFONUN DOKUNULMAZLIĞI VAR"

Hürriyet'ten Atilla Toygun'un haberine göre, Metin Topuz’un tutuklanmasından sonra Türkiye’ye nota verdiği ve Topuz’un el konulan cep telefonunun iadesini istediği ortaya çıktı.

Notada ayrıca telefonun ve SIM kartın içindeki verilerin de Viyana Sözleşmesi gereği dokunulmazlık kapsamı içinde olduğu ifade edildi.

ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da yoğun sis
Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde gece etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü.
Hollywood yıldızlarının vizesi için Çavuşoğlu devreye girdi
Uluslararası Antalya Film Festivali için Türkiye'ye gelecek olan Hollywood yıldızlarının vize engeline takılmaması için Çavuşoğlu devrede.
Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde kadro protestosu
Aile Yaşam Merkezlerinde ek ders ücreti ile çalışan yaklaşık 150 kişi, bazı çalışanlara kadro verildiği iddiasıyla eylem yaptı.
FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu
Eski holding yöneticileri, kayyum atanmadan bir hafta önce 792 milyon liralık holdingi, Hollanda'da bir şirkete 52 milyon liraya sattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

34
Arda Turan yine kadroya alınmadı

Arda Turan yine kadroya alınmadı

31
Kuzey Kore'den nükleer füze açıklaması

Kuzey Kore'den nükleer füze açıklaması

14
Türkiye Afrika barışında arabulucu olacak

Türkiye Afrika barışında arabulucu olacak

9
Kendi e-devlet'lerini kuran internet çetesi yakalandı

Kendi e-devlet'lerini kuran internet çetesi yakalandı

9
Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde 2. maçını da kaybetti

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde 2. maçını da kaybetti

4
Hollywood yıldızlarının vizesi için Çavuşoğlu devreye girdi

Hollywood yıldızlarının vizesi için Çavuşoğlu devreye girdi

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM