ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpasındaki soruşturmada, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti.

Ardından Topuz tutuklandı. Tutuklanmasının ardından ABD'nin ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye tepki göstermişti. ABD konsolosluğu Türkiye'den ABD'ye vizeleri durdrumuştu.

Ajan olduğu tespit edilmesine rağmen ABD gösterdiği tavırdan vazgeçmedi. Ancak her geçen gün olayın perde arkası aydınlanıyor.

"TELEFONUN DOKUNULMAZLIĞI VAR"

Hürriyet'ten Atilla Toygun'un haberine göre, Metin Topuz’un tutuklanmasından sonra Türkiye’ye nota verdiği ve Topuz’un el konulan cep telefonunun iadesini istediği ortaya çıktı.

Notada ayrıca telefonun ve SIM kartın içindeki verilerin de Viyana Sözleşmesi gereği dokunulmazlık kapsamı içinde olduğu ifade edildi.