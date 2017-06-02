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ABD'den PYD/PKK'ya askeri sevkiyat

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK’ya DEAŞ'la mücadele adı altında askeri yardımları sürüyor.

02.06.2017 - 14:39
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ABD'den PYD/PKK'ya askeri sevkiyat

abd

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) edinilen bilgiye göre; dün gece 22.00 sularında askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan 70 tır, ABD'nin Haseke'deki Rümeylan hava üssünden yola çıktı.

Rakka'nın kuzey kırsalına yönelen tırlarda, yakıt tankerleri, dört çeker araçların yanı sıra ilk defa karavanların taşındığı görüldü.

TRUMP'IN ONAY VERDİ 218 TIR GÖNDERİLDİ

Son sevkiyatla birlikte, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK’yı silahlandırma politikasını Başkan Donald Trump'ın resmi kararnamesi haline getirmesinin ardından, yaklaşık 3 haftada toplam 218 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

VERİLEN SİLAHLAR

Suriye'de PYD/PKK'nın da içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldı. Ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün yer alacağı belirtiliyordu.

Hafta başında Pentagon, ilk kez PYD/PKK’ya hafif silahlar ve askeri araçlar gönderdiğini duyurmuş ve DEAŞ'la mücadele kapsamında örgütün desteklenmeye devam edeceğini açıklamıştı.

Uludure'de PKK'ya ait ABD yapımı füze bulundu

ABD'den PYD/PKK'ya askeri sevkiyat



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