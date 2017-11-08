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AB'nin çöküşü fikri İngiltere'yi de sardı

Geçtiğimiz günlerde Alman medyasının sızdırdığı 2040'da AB'nin çöküşü isimli acil durum planı İngiltere'nin de gündeminde.

08.11.2017 - 09:18
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AB'nin çökeceği fikri yıllardan beri konuşulan bir konu, ancak İngiltere'nin Brexit'i ve Katalonya'nın bağımsızlık talebi de dahil olmak üzere hiçbir gelişme geçtiğimiz gün Almanya'nın sızıdırılan çöküş raporu kadar resmi değildi.

Bizzat Savunma bakanlığuına bağlı birimlerce yaptırılan bir araştırma raporunda acil durum planı oluşturulmuş, 2040 yılında AB'nin dağılacağı öngörülmüştü. İngiltere'de bu durumu gündemine taşıdı adeta "hani bize" dedi.

AB'nin çöküşü fikri İngiltere'yi de sardı

"UMARIZ BİZİM DE ACİL DURUM PLANIMIZ VARDIR"

İngiliz The Guardian gazetesinde Paul Mason imzalı makalede, "Almanya'nın acil durum planı hazır, umarım bizde de vardır" sözleriyle dağılış sürecine inandığını gösterdi.

Bu çöküş için en önemli etmenin de ekonomik sebepler olduğunu belirten "Acil sorun terörizm olmasına rağmen, en önemli sebep mevcut ekonomik sistem ve yüksek göç seviyeleri ile Avrupalı nüfusunun düşüşüdür. 2015'te yaşanan Yunan krizi Brexit ile Polonya ve Macar hükümetleri ile Avrupa komisyonu arasındaki kopuşta AB'nin kendi dokusuna delik açmaya başladılar." dedi.

AB'nin çöküşü fikri İngiltere'yi de sardı

YENİ SAVUNMA BAKANINA ÇAĞRI

İngiliz gazeteci makalesinin sonlarında ise taciz skandalı sonrası görevinden ayrılan savunma bakanı yerine gelen Gavin Williamson için Almanya'dan sızan belgeleri inceleme önerisinde bulundu.

AB'nin çöküşü fikri İngiltere'yi de sardı

Mason, "İngiltere Savunma Bakanı bu sızdırılan belgeleri iyice incelemelidir. Yapması söylenen savunma harcamalarını bunlara göre ayarlamalı gerçek bir acil durum planı oluşturmalıdır." dedi

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