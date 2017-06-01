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Acılı anne kızı Yarbay Solmaz'ın şehadetine inanamadı

Yarbay Songül Yakut’un şehadet haberi, Malatya’nın Akçadağ İlçesi'nde oturan anne Sebahat Yakut'a, gece yarısından sonra iletildi.

01.06.2017 - 06:17
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Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi'nden havalandıktan bir süre sonra düşen Cougar tipi askeri helikopterde şehit olan 13 askerden biri olan Jandarmanın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut’un, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde oturan ana ocağına ateş düştü. Küçük yaşta babası ölen şehit Yarbay Yakut’un Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yalnız yaşayan annesi Sebahat Yakut’a acı haber, gece yarısından sonra İlçe Kaymakamı Serdar Demirhan tarafından iletildi. Kızının şehit haberini öğrenen Sebahat Yakut, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin de müdahalede bulunduğu acılı anne kızının şehit olduğunu uzun süre kabullenemedi.

Acılı anne kızı Yarbay Solmaz'ın şehadetine inanamadı

Anne Sebahat Yakut güçlükle sakinleştirilirken jandarma tarafında da eve Türk Bayrağı asıldı. Şehit haberinin ardından mahalle sakinleri de Yakut’un evine akın etti.
5 kardeşten en küçüğü ve bekar olduğu öğrenilen şehit Yarbay Songül Yakut’un geçen yıl annesine Ören Mahallesinde ev aldığı ve bugün de telefonla görüştüğü öğrenildi. Bahçe işleri ile uğraşmayı seven şehit Yarbay Yakut'un, izinlerinde Ören’e geldiği ve kayısı bahçesinde zaman geçirdiği belirtildi.

BALYOZ DAVASINDA KUMPAS KURULMUŞ

Bu arada şehit Yarbay Songül Yakut’un, geçtiğimiz yıllarda binbaşı rütbesindeyken Balyoz Davası sürecinde görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Akrabalarından edinilen bilgiye göre o dönem FETÖ’nün kumpası ile ordudan uzaklaştırılan Yakut’un hukuk mücadelesi başlattığı ve suçsuz olduğu kanıtlanınca yeniden göreve döndüğü belirtildi.
Şehit Yarbay Yakut’un cenazesinin Şırnak’ta yapılacak törenin ardından memleketi Malatya’da toprağa verileceği öğrenildi.

Acılı anne kızı Yarbay Solmaz'ın şehadetine inanamadı

Acılı anne kızı Yarbay Solmaz'ın şehadetine inanamadı

Acılı anne kızı Yarbay Solmaz'ın şehadetine inanamadı

Acılı anne kızı Yarbay Solmaz'ın şehadetine inanamadı

Acılı anne kızı Yarbay Solmaz'ın şehadetine inanamadı


Acılı anne kızı Yarbay Solmaz'ın şehadetine inanamadı

Acılı anne kızı Yarbay Solmaz'ın şehadetine inanamadı

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