Adana Yüreğir'de 18 kilo kubar esrar ele geçirildi

Emniyet güçlerinin yurt genelinde uyuşturucuya karşı sürdürdüğü mücadele devam ediyor. Son olarak Adana'da da 18 kilodan fazla kubar esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı:

DEDEKTÖR KÖPEKLE ZULA BULUNDU

"Emniyet Müdürlüğümüz Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim Ekipleri ve Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve “Torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen mevcut çalışmalar kapsamında; 04/12/2017 tarihinde İlimiz Yüreğir İlçesi Kozan Yolu Şehit Üsteğmen Akif Palalı Caddesi üzerinde araçlarda kontrol yapıldığı esnada durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın dedektör köpek marifetiyle yapılan aramalar neticesinde; ön koltuklarının sökülüp altlarına zula yapıldığı tespit edilmiştir.





18 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen; H.Y, H.D.,ve M.A. isimli toplam (3) suç şüphelisi şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Suç şüphelisi şahısların üzerlerinde, araçta yapılan aramalar neticesinde, 18 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili olarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapılan toplam (3) suç şüphelisi şahıs sevk edilmiş oldukları adli mercilerce tutuklandı."