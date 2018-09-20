Adana'da 10 yaşındaki çocuk husumetlisini vurdu

Motosikletiyle seyir halinde olan Ali Genç, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş yolu üzerinde saldırıya uğradı.

ÇOCUK İLE ARASINDA HUSUMET VARDI

10 yaşındaki F.K., elindeki pompalı tüfekle husumetlisi olduğu Ali Genç’i sırtından yaraladı.

Yaralanan Genç, motosikletinden kanlar içerisinde yere düştü. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

10 yaşındaki çocuk komşusunu tüfekle yaraladı VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Genç’i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Genç’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralama olayını gerçekleştiren, F.K. ise olay yerinden hızla kaçtı.

Mahallenin etrafını abluka altına alan polis ekipleri, F.K.’yi kısa sürede yakaladı. F.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.