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Adana'da 2 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

Adana'da çocuklarının ve torunlarının 2 gündür kendisinden haber alamadığı 82 yaşındaki Elif Tul evinde ölü bulundu.

DHA | 17.04.2018 - 02:05..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının telefonlara cevap vermemesi üzerine çocukları ve torunları Tul'un evine geldi. Yaşlı kadın kapıyı açmayınca, yakınlarının ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana'da 2 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

İtfaiye yardımıyla eve giren polis, yaşlı kadını, yerde yatar halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tul'un öldüğü belirlendi. Tul'un öldüğünü öğrendikten sonra fenalık geçiren çocukları, mahalleli tarafından teskin edildi.

Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tul'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Adana'da 2 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu

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