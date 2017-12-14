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Adana'da 3 FETÖ sanığı hakkında karar çıktı

Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 3 tutuklu sanığa 7,5'ar yıl hapis cezası verildi.

AA | 14.12.2017 - 11:04..
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Adana'da 3 FETÖ sanığı hakkında karar çıktı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan 3 şüpheli hakkında karar çıktı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Kadir Kenan Gök, Halil Bulut ve Ahmet Algan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanıklardan Gök, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

Örgüte ait dershanelere gitmediğini savunan Gök, "Devlet okullarında okudum. Örgütün hiçbir yapısına katılmadım. Maddi destek vermedim. Ben devletime zarar vermeyi aklımdan geçirmem, suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar Gök, Bulut ve Algan'ı 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

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