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Adana'da 4 farklı dilde hazırlanan 30 Ağustos afişleri

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü öncesi kentin farklı noktalarına asılan Yunanca, İngilizce ve Fransızca afişler, dikkat çekti.

DHA | 26.08.2018 - 21:02..
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Adana'da 4 farklı dilde hazırlanan 30 Ağustos afişleri

Seyhan Belediyesi tarafından hazırlanan 'Eğer 30 Ağustos'ta savaşı Yunanlar kazansaydı, bu pankart böyle olurdu' yazılı Yunanca pankartları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Kentin farklı noktalarında aynı afiş İngilizce ve Fransızca olarakta asıldı.

"ZAFERİ BİZ KAZANDIK"

Bu afişlerde de İngilizler ve Fransızların savaşı kazanması halinde pankartların bu şekilde hazırlanacağı belirtildi.

Bir başka pankartta ise "Çok şükür zaferi biz kazandık ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ana yurdumuzda, ana dilimizle kutlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞARAMADILAR"

Vatandaşlar, afişleri görünce çok duygulandıklarını söyledi. Pankartlardaki yazının anlamını internete yazarak öğrendiğini belirten Ertan Girgiz adlı vatandaş, "Gerçekten çok anlamlı. Çok duygulandım şu an. Ama Türkçe yazıldı işte, başaramadılar. Bu yazıyı umarım her yere yazarlar. İnşallah kıyamete kadar da Türkçe yazılacak." dedi.

Farklı dilde yazılan pankartı ilk gördüğünde Rusça zannettiğini belirten Derya İlhan ise yazının anlamını öğrendikten sonra çok etkilendiğini ve savaştaki verilen mücadelenin ne mutlu ki başarıya ulaştığını söyledi.


Adana'da 4 farklı dilde hazırlanan 30 Ağustos afişleri

Adana'da 4 farklı dilde hazırlanan 30 Ağustos afişleri

Adana'da 4 farklı dilde hazırlanan 30 Ağustos afişleri

Adana'da 4 farklı dilde hazırlanan 30 Ağustos afişleri

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