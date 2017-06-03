Adana'da 40 metrelik su deposu 7 saniyede yıkıldı

Adana'da kullanılmayan 30 yıllık su deposu, belediye ekipleri tarafından 7 saniyede yıkıldı, 40 metre yüksekliğindeki su deposunun yıkım anında etrafı toz bulutu kapladı.

TEMEL DEMİRLERİ GÖRÜNMÜŞTÜ

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Camuzcu Mahallesi'ndeki su deposunun zamanla taşıyıcı kolon betonları tamamen düşünce, tonlarca ağırlıktaki deponun temel demirleri göründü.

DİLEKÇEYLE BAŞVURULDU

Ana yol kenarında bulunan depodan kopan ağır beton parçalarının yaya ve araçlara tehlike yaratması üzerine çevredekiler, su deposunun yıkılması için Seyhan Belediyesi'ne dilekçeyle başvurdu.

YIKIMA KARAR VERİLDİ

Belediye ekipleri tarafından incelenen deponun yıkımına karar verildi. Ekipler önce deponun taşıyıcı ayaklarına halat bağladı. Bağlanan halat iş makinesi tarafından çekilerek, eski depo büyük bir gürültüyle yıkıldı.

ETRAFI TOZ BULUTU KAPLADI

Yıkım anında etrafı toz bulutu kapladı. Camuzcu Mahallesi muhtarı Turhan Böbürel, büyük bir sorundan kurtulduklarını söyledi.